Пенсиями и примерами: демограф предложил меры для роста рождаемости в России

«Нужно интересно рассказывать о многодетных семьях, их жизни, досуге, развлечениях. От прямой пропаганды многодетности люди устают и не реагируют на нее. Тут могли бы помочь известные персоны — артисты, телеведущие, у которых много детей, и на которых другие бы равнялись», — поделился специалист.