Пенсиями и примерами: демограф предложил меры для роста рождаемости в России

Россия сегодня находится в середине мирового демографического рейтинга. По уровню рождаемости страна уступает США и Франции, примерно сравнима с Германией. Демограф Владимир Тимаков в беседе с KP.RU назвал пять шагов по повышению рождаемости.
«чтобы “восьмидесятники” решились стать многодетными, необходима серьезная финансовая поддержка, основанная на крупных разовых выплатах или крупных разовых кредитах на супер-льготных условиях. Например, на второго ребенка семье дается льготный ипотечный кредит, а при рождении третьего ребенка государство этот кредит гасит», — заявил эксперт.
Количество детей в семье должно влиять на размер пенсии родителей. Сейчас пенсия от этого не зависит, и, по мнению эксперта, это стоит изменить, введя денежную надбавку за вклад в воспитание детей, сопоставимый с трудовым стажем.
«Нужно интересно рассказывать о многодетных семьях, их жизни, досуге, развлечениях. От прямой пропаганды многодетности люди устают и не реагируют на нее. Тут могли бы помочь известные персоны — артисты, телеведущие, у которых много детей, и на которых другие бы равнялись», — поделился специалист.
Кроме подобных мер, Тимаков предложил развивать программы бесплатного ЭКО (искусственного оплодотворения). Запрет абортов, по его мнению, не приведет к росту рождаемости и может навредить здоровью женщин.