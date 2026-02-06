Выяснилось, кто для россиян является главным авторитетом в семье

Результаты также различаются в зависимости от возраста. У молодежи до 30 лет на первом месте находится мать — 34%. В возрастной группе 30−40 лет лидирует вторая половина — 29%. Среди россиян 40−50 лет чаще всего в центр личных привязанностей выходят дети — 30%. У респондентов старше 50 лет показатели доверия супругам и детям практически сравнялись — 28 и 27% соответственно.