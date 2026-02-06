Выяснилось, кто для россиян является главным авторитетом в семье

Мать остается ключевой фигурой для российских мужчин, опережая супругу по уровню доверия и значимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Согласно результатам опроса, самыми близкими людьми россияне чаще всего называют матерей и супругов. Матерей указали 27% респондентов, мужей или жен — 26%. Детей в качестве главной опоры назвали 18% участников исследования. Доля тех, кто выбрал отцов, бабушек, братьев, сестер или друзей, оказалась значительно ниже и составила от 1 до 3%.
Авторы исследования отмечают, что среди мужчин мать чаще оказывается ключевой фигурой, чем жена. Такой вариант выбрали 31% представителей мужского населения, тогда как супругу назвали 26%. О наиболее доверительных отношениях с детьми сообщили 8% опрошенных мужчин.
У женщин картина иная. Среди них поровну тех, кто считает самыми близкими людьми мужей и детей — по 26%. Мать в качестве главной опоры назвали 23% респонденток.
Результаты также различаются в зависимости от возраста. У молодежи до 30 лет на первом месте находится мать — 34%. В возрастной группе 30−40 лет лидирует вторая половина — 29%. Среди россиян 40−50 лет чаще всего в центр личных привязанностей выходят дети — 30%. У респондентов старше 50 лет показатели доверия супругам и детям практически сравнялись — 28 и 27% соответственно.
Сравнение данных за 2008 и 2026 годы показывает, что система личных привязанностей за два десятилетия изменилась. Среди женщин снизилась значимость матерей и выросла роль супругов. Мужчины, в свою очередь, стали реже называть самыми близкими людьми своих детей.
Аналитики также зафиксировали изменения среди молодежи. Россияне до 30 лет стали реже искать поддержку у матерей и чаще ориентируются на вторые половины. Это связывают с ростом возраста рождения первого ребенка, из-за чего роль детей в системе привязанностей у молодых людей снизилась.
Среди граждан старше 40 лет, напротив, выросло число тех, кто считает матерей самыми близкими людьми, при одновременном снижении доверия к супругам и детям.
