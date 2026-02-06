Ричмонд
ВС США ударили по судну в Тихом океане, якобы причастному к наркоторговле

Военнослужащие Соединённых Штатов нанесли очередной удар по судну, якобы причастному к наркоторговле в акватории Тихого океана.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Соединённых Штатов нанесли удар по судну, якобы причастному к наркоторговле в акватории Тихого океана, следует из сообщения Южного командования армии США.

«Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста», — заявили военные, сообщение опубликовано в соцсети X*.

Удар нанесён по приказу командующего Южным командованием армии Соединённых Штатов генерала Фрэнсиса Донована.

Американская сторона утверждает, что разведданные якобы подтвердили, что судно следовало по «известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле».

Напомним, министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что военные США будут наносить наземные удары по наркокартелям.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

