ВС США ударили по судну в Тихом океане, якобы причастному к наркоторговле

Военнослужащие Соединённых Штатов нанесли удар по судну, якобы причастному к наркоторговле в акватории Тихого океана, следует из сообщения Южного командования армии США.
«Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста», — заявили военные, сообщение опубликовано в соцсети X*.
Удар нанесён по приказу командующего Южным командованием армии Соединённых Штатов генерала Фрэнсиса Донована.
Американская сторона утверждает, что разведданные якобы подтвердили, что судно следовало по «известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле».
Напомним, министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что военные США будут наносить наземные удары по наркокартелям.
