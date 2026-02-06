«Должник по алиментам порезал лицо»: судоисполнитель из Рудного рассказала о нападении

По данным телеканала, нападение на частного судебного исполнителя в Рудном совершил должник по алиментам. Он порезал женщине лицо, когда напал на нее в автомобиле. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело.
Пострадавшая Жансулу Хамзина рассказала, что хотела пристегнуться, когда задняя дверь автомобиля резко открылась, и в машину сел неизвестный. Она узнала в нем должника по алиментам и почувствовала резкую боль от его ударов. Женщине удалось вырваться и убежать к ближайшему магазину, а нападавший скрылся. Она заперлась в машине и вызвала полицию.
В полиции Костанайской области сообщили, что начато досудебное расследование по статье 409 УК РК и подозреваемый задержан. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Иные детали не разглашаются в интересах следствия.
Нападение шокировало сообщество судебных исполнителей. Они отмечают, что вопрос об их защите поднимается только после подобных инцидентов. Судебные исполнители не приравнены ни к правоохранительным органам, ни к судьям, ни к прокурорам, что является парадоксом, так как они выполняют государственные функции и исполняют судебные акты от имени республики Казахстан.
Частный судебный исполнитель Несибели Басенова поделилась мнением, что при принятии решений судоисполнитель рискует своим здоровьем. Она выразила надежду, что конституционная реформа учтет данный случай и закрепит закон о защите судебных исполнителей.
В Республиканской палате частных судебных исполнителей сообщили, что долг по алиментам на двоих детей нападавшего составляет 318 326 тенге.