«Должник по алиментам порезал лицо»: судоисполнитель из Рудного рассказала о нападении

Нападение шокировало сообщество судебных исполнителей. Они отмечают, что вопрос об их защите поднимается только после подобных инцидентов. Судебные исполнители не приравнены ни к правоохранительным органам, ни к судьям, ни к прокурорам, что является парадоксом, так как они выполняют государственные функции и исполняют судебные акты от имени республики Казахстан.