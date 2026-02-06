Омичка отсудила полмиллиона за холодное окно по знакомству

В пресс-службе судов Омской области объявили о решении в пользу омички, заявившей о нарушении прав потребителя к производителю пластиковых окон, истице присудили компенсацию в 550 тысяч рублей.
«В январе 2023 года истица через знакомого своего супруга, работавшего в ООО “Евроокно Стандарт”, заключила устный договор на изготовление и установку окон и балконной двери с использованием скидки сотрудника.
Летом того же года монтаж был выполнен, однако с наступлением холодов выявились критические нарушения: сильное продувание, протечки воды с улицы и обледенение конструкций", — приводятся в публикации обстоятельства, которые привели к судебному разбирательству.
При этом, как указано в материалах дела, отвечтик производил свое изделие по заказу другой фирмы.
«В судебном заседании представитель ООО “Евроокно Стандарт” по доверенности ФИО7 требования истца не признала, просила отказать в их удовлетворении в полном объеме, считает, что ООО “Евроокно Стандарт” является ненадлежащим ответчиком, пояснила ООО “Евроокно Стандарт” не состоит в гражданских правоотношениях ни с истцом, ни с ответчиком ФИО2 ООО “Евроокно Стандарт” не производил товар для реализации его потребителю. Товар был изготовлен для ФИО2, выступившего в сделке в качестве дилера, так как заказывал товар не для личного потребления, а с целью перепродажи и получения коммерческой выгоды. Именно ФИО2, является заказчиком и плательщиком в ООО “Оконщик”. У ООО “Евроокно Стандарт” на балансе предприятия отсутствуют транспортные средства.
По отношению к ООО «Евроокно Стандарт» истец не является потребителем, так как не заказывал и не приобретал товар у ООО «Евроокно Стандарт». У ООО «Евроокно Стандарт» заказывало товар третье лицо — ООО «Оконщик» — по заявке ФИО2, который заказывал изделия не для личных нужд, а с целью получения коммерческой выгоды, так как затем перепродал товар по более высокой цене истцу ФИО1 ООО «Евроокно Стандарт» работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с физическими лицами не работает.
Истец не обращался с претензией, а они не осуществляли истцу продажу товара и выполнение работ. Работы по установке и монтажу окон не осуществлялись ООО «Евроокно Стандарт», а осуществились силами иных лиц, привлеченных третьим лицом ФИО8 Считает, что на ООО «Евроокно Стандарт» не может быть возложена обязанность по компенсации убытков, не согласилась с расчетом истца о взыскании неустойки, требование о компенсации морального вреда не подлежит удовлетворению. В случае установления вины ООО «Евроокно Стандарт», просила снизить судебные расходы, применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер штрафных санкций", — отмечается в решении Куйбышевского районного суда города Омска.
В пресс-релизе судов Омской области обозначено, что доводом в пользу омички стали результаты строительно-технической экспертизы, показавшие «что балконный блок и одно из окон имеют настолько серьёзные повреждения, что их ремонт экономически нецелесообразен».
«Довод представителя ООО “Евроокно Стандарт” о том, что истец с претензией к ним не обращался, соответственно они не могли удовлетворить его требования в добровольном порядке, что исключает возможность удовлетворения иска, судом отклоняется как несостоятельный, поскольку с момента привлечения к участию в деле в качестве ответчика, у ООО “Евроокно Стандарт” бесспорно имелась для этого возможность, однако, никаких действий в этом направлении осуществлено не было, более того, невзирая на наличие достоверных и бесспорных доказательств производственных недостатков в изделиях, требования истца ответчиком ООО “Евроокно Стандарт” не признаются», — отмечается в решении.
В суде также обратили внимание на отсутствие письменного договора, но приняли во внимание переписку и платежные документы, «адресовав» требование названной коммерческой структуре как изготовителю оконных конструкций.