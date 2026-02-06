Омичка отсудила полмиллиона за холодное окно по знакомству

«В судебном заседании представитель ООО “Евроокно Стандарт” по доверенности ФИО7 требования истца не признала, просила отказать в их удовлетворении в полном объеме, считает, что ООО “Евроокно Стандарт” является ненадлежащим ответчиком, пояснила ООО “Евроокно Стандарт” не состоит в гражданских правоотношениях ни с истцом, ни с ответчиком ФИО2 ООО “Евроокно Стандарт” не производил товар для реализации его потребителю. Товар был изготовлен для ФИО2, выступившего в сделке в качестве дилера, так как заказывал товар не для личного потребления, а с целью перепродажи и получения коммерческой выгоды. Именно ФИО2, является заказчиком и плательщиком в ООО “Оконщик”. У ООО “Евроокно Стандарт” на балансе предприятия отсутствуют транспортные средства.