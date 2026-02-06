Дело Эпштейна дошло до Скандинавии: там проверяют экс-премьера Норвегии

Норвежская служба по борьбе с экономической преступностью начала расследование против бывшего главы правительства Торбьерна Ягланда. Поводом для проверки стали материалы, обнародованные в контексте дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
В службе пояснили, что проверка инициирована на основе данных из недавно обнародованных материалов по делу Эпштейна.
В заявлении подчеркивается, что в рассматриваемый период Ягланд занимал ключевые международные должности. Среди них — посты главы Нобелевского комитета и генсека Совета Европы. Это, по утверждениям службы, требует особого правового анализа.
Однако уголовное преследование пока не начато, официальных обвинений Ягланду не предъявлено. Следствие изучает возможные коррупционные эпизоды, связанные с получением им материальных благ (подарки, оплата поездок, займы) в период занятия высоких должностей.
Ранее стало известно, что герцога Йоркского Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Эпштейном сослали в «британскую Сибирь».