Дело Эпштейна дошло до Скандинавии: там проверяют экс-премьера Норвегии

Экс-премьера Норвегии Ягланда проверяют на коррупцию из-за связей с Эпштейном.

Источник: Комсомольская правда

Норвежская служба по борьбе с экономической преступностью начала расследование против бывшего главы правительства Торбьерна Ягланда. Поводом для проверки стали материалы, обнародованные в контексте дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

В службе пояснили, что проверка инициирована на основе данных из недавно обнародованных материалов по делу Эпштейна.

В заявлении подчеркивается, что в рассматриваемый период Ягланд занимал ключевые международные должности. Среди них — посты главы Нобелевского комитета и генсека Совета Европы. Это, по утверждениям службы, требует особого правового анализа.

Однако уголовное преследование пока не начато, официальных обвинений Ягланду не предъявлено. Следствие изучает возможные коррупционные эпизоды, связанные с получением им материальных благ (подарки, оплата поездок, займы) в период занятия высоких должностей.

Ранее стало известно, что герцога Йоркского Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Эпштейном сослали в «британскую Сибирь».

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
