Психолог Ланг указал на сильную тревогу Долиной во время разговора с банком

Российская певица Лариса Долина во время разговора с сотрудниками банка перед переводом средств мошенникам была сильно встревожена, но действовала уверено, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.
Напомним, весной 2024 года Долиной позвонили мошенники и уговорили ее перевести денежные средства на другие счета, якобы для их сохранения. После этого злоумышленники убедили артистку продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а деньги передать курьеру.
Аудиозапись, на которой якобы зафиксирован разговор Долиной с сотрудницей банка, только сейчас появился в Сети. Девушка пыталась выяснить, действительно ли артистка переводит миллионы на другой счет по свой инициативе. Долина подтвердила это, а также сообщила, что никаких странных звонков ей до этого не поступало.
«Долина во время разговора достаточно уверена в своих действиях, но при этом встревожена из-за того, что банк не переводит деньги. Ее убедили в том, что платеж необходимо совершить обязательно. Она при этом действует на эмоциях, но полностью уверена в своих действиях, поскольку считает их правильными», — отметил психолог.
Ланг подчеркнул, что заданный специалистом банка вопрос о том, по своей ли инициативе Долина хочет перевести деньги, заранее был провальным, поскольку в таких обстоятельствах человек абсолютно убежден, что поступает единственно правильным способом.
Ранее юрист сообщил, что всплывшая запись разговора с мошенниками выгодна самой Долиной. Заявленная стоимость записи от 580 до 850 тысяч рублей, оплату требуют в криптовалюте.
В качестве доказательства злоумышленники прислали фрагмент разговора, где Долина общается с лжесотрудником спецслужб, который убедил её установить шпионское приложение.