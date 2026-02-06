Смертельное «Регби»: уничтожен бывший по Курску отряд ВСУ

Уничтожение расчета батальона «Регби тим» — это сигнал всем подобным формированиям ВСУ, которые, прячась за линией фронта, считают себя безнаказанными. Российская армия совершенствует методы противодействия, а за военные преступления, особенно такие циничные и демонстративные, рано или поздно наступает расплата. Как показала эта операция, даже возвращение дрона на базу может стать первым шагом к возмездию для тех, кто его запустил.