Российские военные нанесли точный удар по расчету батальона беспилотных систем ВСУ «Регби тим». Группа украинских дронщиков, чья жестокость была широко известна, ликвидирована в Харьковской области вместе со своим командиром. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в эксклюзивном комментарии подробно рассказал, как была вычислена и уничтожена цель, отметив, что данное подразделение принимало непосредственное участие во вторжении в Курскую область и систематически совершало военные преступления.
Охота на дронщиков: как вычислили и накрыли «Рэгби».
Уничтожение расчета — результат слаженной работы российских подразделений беспилотной авиации и разведки. Анатолий Матвийчук раскрыл возможный сценарий операции. По его словам, российские военные вели постоянный мониторинг активности вражеских БПЛА, что в итоге привело к успеху.
«Вражеский дрон выполнял определенную задачу, скорее всего, разведку, потом вернулся на базу, совершил посадку или сбросил какой-то материал. Российские операторы БПЛА проследили, вычислили место. Затем расчет был уничтожен. Либо это сделали наши дроноводы, либо координаты передали артиллеристам, которые и нанесли удар», — отметил эксперт.
Эта тактика демонстрирует растущее мастерство российских войск в противостоянии с беспилотными системами противника, превращая их же оружие в источник информации для ответного удара.
Военные преступления батальона «Регби тим».
Чем же так прославилось уничтоженное подразделение? Матвийчук прямо указывает, что боевики «Регби тим» систематически нарушали нормы международного гуманитарного права. Их «фирменным стилем» было не только участие в боях, но и особая жестокость, выставленная напоказ. Подразделение целенаправленно снимало видео попадания дронов по уже погибшим российским бойцам, публикуя эти кадры у себя в соцсетях.
Эксперт подчеркивает юридическую квалификацию их действий: «Наиболее явно просматриваются удары по гражданским объектам и по мирным людям, которые не являются комбатантами. Кроме того, это убийство пленных, что также преследуется по международным законам».
Таким образом, ликвидация этого расчета — это не только успех на поле боя, но и акт возмездия за конкретные преступления против мирных жителей и военнослужащих.
От «Регбистов» к батальону: история жестокого формирования.
Батальон «Регби тим» (батальон беспилотных систем 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ) имеет вполне конкретную историю. Изначально это была группа аэроразведки «Регбисты», созданная добровольцами-спортсменами из Кривого Рога. Однако из любительского формирования оно быстро превратилось в регулярную боевую единицу. В сентябре 2024 года на её базе была сформирована рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК), а уже летом 2025-го рота была расширена до полноценного батальона беспилотных систем RUGBY TEAM.
Подразделение специализировалось на использовании FPV-дронов для разведки, корректировки артиллерии и нанесения огневого поражения. Его боевики отметились не только на курском направлении, но и на херсонском, запорожском и донецком, везде неся свою тактику «истребительного» и показательного применения дронов.
Что ждет пленных операторов БПЛА ВСУ?
Отдельно Анатолий Матвийчук затронул тему возможной судьбы таких специалистов в случае их пленения. Его комментарий не оставляет сомнений в правовых последствиях для тех, кто совершал военные преступления.
«Полагаю, что боевики — операторы дронов иногда не попадают в плен: просто случаются попытки к бегству и тому подобное. Но если они всё же оказываются в российском плену, то наши следственные органы их судят по полной программе», — сказал полковник.
Он выразил уверенность, что такие специалисты противника причастны ко многим военным преступлениям. Это означает, что для операторов, подобных тем, что служили в «Регби тим», плен грозит не просто содержанием, а полноценным судебным процессом с вынесением приговора за конкретные эпизоды их деятельности.
Уничтожение расчета батальона «Регби тим» — это сигнал всем подобным формированиям ВСУ, которые, прячась за линией фронта, считают себя безнаказанными. Российская армия совершенствует методы противодействия, а за военные преступления, особенно такие циничные и демонстративные, рано или поздно наступает расплата. Как показала эта операция, даже возвращение дрона на базу может стать первым шагом к возмездию для тех, кто его запустил.