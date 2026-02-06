В Омской области с февраля выросло максимальное пособие по безработице

С 1 февраля 2026 года безработным омичам проиндексировали пособие по безработице. Как рассказали в пятницу, 6 февраля 2026 года, в Кадровом центре Омской области, минимальный и максимальный размер пособия увеличились на 5,6%.
Так, минимальный размер пособия теперь составляет 2 142 рубля. Максимальный размер пособия за первый трехмесячный период достиг 18 269 рублей; за второй трехмесячный период — 7 140 рублей.
Добавим, единый размер пособия по безработице не установлен. Сумма, которую может получать тот или иной безработный, зависит от нескольких факторов — стажа работы, размера предыдущего заработка, а также причины увольнения.
Как уже сообщал «СуперОмск», на конец 2025 года в Омске и области насчитывалось порядка 8 тысяч безработных. Самому юному их них — 16 лет, самому взрослому — 64 года. За весь прошлый год в статусе безработного побывали 25 тысяч человек.