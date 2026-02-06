В Омской области с февраля выросло максимальное пособие по безработице

Как уже сообщал «СуперОмск», на конец 2025 года в Омске и области насчитывалось порядка 8 тысяч безработных. Самому юному их них — 16 лет, самому взрослому — 64 года. За весь прошлый год в статусе безработного побывали 25 тысяч человек.