В Солнечном округе идёт масштабная реконструкция образовательных учреждений

В поселке Солнечный Хабаровского края разворачивается масштабная программа модернизации образовательной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках двух ключевых национальных проектов — «Молодежь и дети» и «Семья», инициированных президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», общий объем финансирования превысил 500 млн рублей, что позволяет говорить о беспрецедентном уровне инвестиций в социальную сферу.
Средняя школа № 1 уже практически готова принять учеников. Полный комплекс ремонтных работ включает капитальную отделку всех внутренних помещений, замену кровельного покрытия, модернизацию инженерных сетей (электрика, водоснабжение, отопление), установку новых оконных блоков и дверей.
Изначально привлеченный подрядчик не справился с обязательствами, что привело к расторжению договора и включению компании в реестр недобросовестных поставщиков. После смены исполнителя работы возобновились с усиленным контролем качества.
Средняя школа № 2 находится на этапе активного ремонта. Начаты основные строительно‑монтажные работы. Дети временно обучаются в других школах.
Детский сад «Лучик» стал первым в округе участником нацпроекта «Семья». Начатые 15 января работы охватывают конструктивные изменения: демонтаж старой кровли с последующей установкой металлочерепицы, замену оконных и дверных блоков, обновление инженерных коммуникаций. Закуплено новое оборудование для групповых помещений, планируется модернизация игровых зон и пищеблока.
— Для нашего округа это колоссальные изменения. В общей сложности на капитальные ремонты учреждений образования из бюджета было выделено более полумиллиарда рублей, — подчеркнула руководитель управления образования Солнечного округа Лилия Чешева.
В конечном итоге те ремонтные работы, которые выполняются сегодня, станут залогом развития системы образования округа на несколько поколений вперед.