В поселке Солнечный Хабаровского края разворачивается масштабная программа модернизации образовательной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках двух ключевых национальных проектов — «Молодежь и дети» и «Семья», инициированных президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», общий объем финансирования превысил 500 млн рублей, что позволяет говорить о беспрецедентном уровне инвестиций в социальную сферу.