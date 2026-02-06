Руслан Болотов наградил победителей конкурса «Если бы мэром был я…» и ответил на вопросы школьников

Глава областного центра Руслан Болотов вручил дипломы авторам лучших работ и ответил на вопросы школьников.
«Сегодня мы подводим итоги второго городского конкурса. В этот раз жюри рассмотрело 105 работ из 26 школ. Видно, что ребята хорошо знают родной город и предлагают конкретные идеи для того, чтобы он стал лучше, комфортнее и безопаснее. Многие из инициатив созвучны тому, что мы делаем и что планируем реализовать в столице Прибайкалья. Например, формирование единого архитектурного облика города, развитие туризма и добровольчества, обновление общественного транспорта, меры поддержки бизнес-сообщества и молодежи. Желаю каждому успехов и хороших оценок и в будущем выбрать профессию по душе — дело, которым будете заниматься на благо родного Иркутска», — сказал Руслан Болотов.
По информации пресс-службы администрации Иркутска, всего было отобрано 12 победителей — по три человека из каждого округа города. Третьи места заняли Ульяна Давыдова (СОШ № 10 имени Пономарева), Олег Трутаев (гимназия № 2), Эмилия Черняховская (СОШ № 39) и Виктория Шатилова (гимназия № 3). Вторые места заняли Мила Изосимова (гимназия № 3), Тимофей Кошкин (лицей № 2), Алиса Моичкина (СОШ № 39) и Регина Раджабова (СОШ № 6). Авторами лучших сочинений признали Тимура Белоцерковского (СОШ № 6), Полину Дягилеву (СОШ № 23), Анну Франчук (СОШ № 73) и Елизавету Янцер (СОШ № 43).
«Прежде всего, хочу поблагодарить моего классного руководителя Наталью Валерьевну Светлову за то, что рассказала мне об этом конкурсе. Он стал отличной возможностью, чтобы озвучить проблемы, которые волнуют не только меня, но и многих вокруг. Ценно, что и город, и государство готовы вести такой диалог с жителями, вместе искать решения. Спасибо за этот шанс быть услышанными», — поделилась Елизавета Янцер.
В своем сочинении она обратилась с вопросом к одноклассникам: «Как можно расшифровать слово “мэр”, если бы оно было аббревиатурой?». Ответы были такими: «Мыслит Энергично, Работает», «Можно Экономику Развивать». Сама Елизавета расшифровала бы так: «Мастер Эффективных Решений». Ключевые идеи ее сочинения: создание сильной команды единомышленников, сохранение исторической архитектуры, поддержка местных художников и музыкантов, привлечение инвесторов в переработку ресурсов и сферу IT, развитие экологического туризма и детского волонтерского движения.
После церемонии награждения состоялся открытый диалог. Учащиеся задавали мэру вопросы, касающиеся разных аспектов городской жизни — от благоустройства дворов и развития общественного транспорта до поддержки молодежных инициатив и экологических проектов.
Конкурс сочинений «Если бы мэром был я…» инициирован председателем президиума Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Андреем Беловым и проводится в Иркутске с 2025 года с целью выявления и поддержки одаренной молодежи, формирования у школьников активной гражданской позиции и предоставления им возможности донести свои идеи по развитию города до администрации.