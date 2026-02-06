Руслан Болотов наградил победителей конкурса «Если бы мэром был я…» и ответил на вопросы школьников

«Сегодня мы подводим итоги второго городского конкурса. В этот раз жюри рассмотрело 105 работ из 26 школ. Видно, что ребята хорошо знают родной город и предлагают конкретные идеи для того, чтобы он стал лучше, комфортнее и безопаснее. Многие из инициатив созвучны тому, что мы делаем и что планируем реализовать в столице Прибайкалья. Например, формирование единого архитектурного облика города, развитие туризма и добровольчества, обновление общественного транспорта, меры поддержки бизнес-сообщества и молодежи. Желаю каждому успехов и хороших оценок и в будущем выбрать профессию по душе — дело, которым будете заниматься на благо родного Иркутска», — сказал Руслан Болотов.