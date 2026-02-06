Ричмонд
В Омской области распределили выплаты классным руководителям на три года

Правительство региона направило более 1,5 млрд рублей на поддержание ежемесячных выплат педагогам за классное руководство.

Источник: Om1 Омск

В Омской области завершено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям для обеспечения ежемесячных выплат классным руководителям. Эти средства направлены на трёхлетний период и обеспечат поддержку более 11 тысяч педагогов муниципальных школ региона.

В 2026 году на выплаты будет направлено 1 млрд 529,3 млн рублей, в 2027 году — 1 млрд 506,7 млн рублей, а в 2028 году — 1 млрд 456,8 млн рублей. Это позволит сохранить размер вознаграждений для педагогов за классное руководство во всех муниципальных школах области.

Размер выплат зависит от численности населения муниципалитета. В городах с населением 100 тысяч человек и более классные руководители получают по 5 тысяч рублей в месяц, а в населённых пунктах с численностью менее 100 тысяч — по 10 тысяч рублей. В случае, если педагог выполняет функции классного руководителя в двух и более классах, ему может быть начислено не более двух выплат.

В 2025 году выплаты получили более 10 тысяч педагогов, а в 2026 году число получателей вознаграждений составит 11 132 человека.