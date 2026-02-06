В Омской области распределили выплаты классным руководителям на три года

Размер выплат зависит от численности населения муниципалитета. В городах с населением 100 тысяч человек и более классные руководители получают по 5 тысяч рублей в месяц, а в населённых пунктах с численностью менее 100 тысяч — по 10 тысяч рублей. В случае, если педагог выполняет функции классного руководителя в двух и более классах, ему может быть начислено не более двух выплат.