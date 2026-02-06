Омичи больше всего мечтают о путевках в санаторий от своих работодателей

Жители Омской области рассказали о желаемых формах поддержки здоровья, которые мог бы обеспечить им работодатель. Судя по опросу, проведенному российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, большинство омичей мечтают об оплаченных своей компанией путевках в санаторий.
Самыми востребованными формами поддержки здоровья среди жителей региона оказались полисы ДМС и путевки в санатории или на курорты — о них мечтают 71% и 64% омских работников, соответственно. Если полис ДМС примерно одинаково популярен среди представителей разных профессий, то санаторно-курортное лечение оказалось самым желанным среди работников сферы производства (73%) и науки, образования (69%). А в разрезе возрастов больше всего в путевках заинтересованы работники от 35 до 54 лет (60%).
Также среди часто встречающихся запросов — компенсация или скидки на фитнес и корпоративный спортзал (47%), восстановление после травмы или тяжелой болезни (42%), диспансеризация, а также фрукты, овощи на работе, диетическое меню (по 29%), лечение в корпоративных клиниках (28%). Значительно ниже интерес к корпоративным спортивным мероприятиям (21%), программам правильного питания, здорового образа жизни (20%), не слишком высокую заинтересованность местные работники проявили и к телемедицине — только 8% хотели бы получить к ней доступ.