Омичи больше всего мечтают о путевках в санаторий от своих работодателей

Также среди часто встречающихся запросов — компенсация или скидки на фитнес и корпоративный спортзал (47%), восстановление после травмы или тяжелой болезни (42%), диспансеризация, а также фрукты, овощи на работе, диетическое меню (по 29%), лечение в корпоративных клиниках (28%). Значительно ниже интерес к корпоративным спортивным мероприятиям (21%), программам правильного питания, здорового образа жизни (20%), не слишком высокую заинтересованность местные работники проявили и к телемедицине — только 8% хотели бы получить к ней доступ.