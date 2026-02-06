Ричмонд
Эскиз Микеланджело продали на аукционе за $27,2 млн

Ранее неизвестный эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млн.

Источник: Аргументы и факты

Рисунок Микеланджело Буонарроти был продан на аукционе Christie s за 27,2 миллиона долларов. Об этом сообщили представители торгового дома, уточнив, что речь идёт о ранее неизвестном произведении мастера эпохи Возрождения.

Специалисты установили, что выполненный красным мелом набросок изображает правую ступню Ливийской сивиллы — персонажа, которого можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане. Изначально лот оценивался всего в 1,5−2 миллиона долларов, однако в ходе торгов, продолжавшихся более 45 минут, его стоимость многократно возросла. В итоге рисунок приобрёл анонимный покупатель.

Микеланджело, работавший как скульптор, живописец, архитектор и поэт, оказал огромное влияние на развитие западного искусства. Среди его самых известных произведений — роспись потолка Сикстинской капеллы с сотнями фигур, статуя Давида во Флоренции и скульптура «Пьета», которая хранится в соборе Святого Петра в Ватикане.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Лондоне «Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции императора Николая II продали за около 25,7 миллиона долларов.