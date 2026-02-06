Эскиз Микеланджело продали на аукционе за $27,2 млн

Специалисты установили, что выполненный красным мелом набросок изображает правую ступню Ливийской сивиллы — персонажа, которого можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане. Изначально лот оценивался всего в 1,5−2 миллиона долларов, однако в ходе торгов, продолжавшихся более 45 минут, его стоимость многократно возросла. В итоге рисунок приобрёл анонимный покупатель.