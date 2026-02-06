Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росфинмониторинг объяснил лимит на внесение наличных в банкоматы

Росфинмониторинг считает, что введение ежемесячного лимита на внесение наличных через банкоматы поможет снизить риски отмывания преступных доходов с использованием счетов подставных лиц. Об этом ведомство сообщило РБК, комментируя соответствующую инициативу Минфина.

Росфинмониторинг считает, что введение ежемесячного лимита на внесение наличных через банкоматы поможет снизить риски отмывания преступных доходов с использованием счетов подставных лиц. Об этом ведомство сообщило РБК, комментируя соответствующую инициативу Минфина.

Как пояснили в службе, данные Национальной оценки рисков 2022 года подтверждают, что злоумышленники активно используют банкоматы. Преступные схемы часто строятся на счетах «дропов» — подставных лиц, на чьи реквизиты зачисляются средства.

— В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, — отметили в Росфинмониторинге.

В ведомстве также напомнили, что банки уже сейчас вправе требовать у клиентов подтверждение законного происхождения денег при подозрительных операциях. Инициатива Минфина, предполагающая ограничение в миллион рублей в месяц, уже получила поддержку в Госдуме, передает РБК.

30 января Министерство финансов предложило ограничить миллионом рублей в месяц сумму, вносимую физическими лицами на свой счет через банкоматы. Данную инициативу выдвинули в рамках плана мероприятий по обелению экономики, одобренного правительством РФ.