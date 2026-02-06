Любовь и смерть: как умирала ослепшая вдова Баталова Гитана Леонтенко

Советская цирковая артистка, вторая жена народного артиста СССР Алексея Баталова, Гитана Леонтенко умерла в возрасте 90 лет. В последние годы она жаловалась на здоровье и плохое зрение, но продолжала заботиться о родившейся с ДЦП дочери Марии.
Как Леонтенко провела последние дни жизни, что известно о состоянии единственной дочери артистки и почему легкий роман Баталова и Леонтенко привел к долгому и крепкому браку — в материале aif.ru.
Ослепла и умерла в кругу близких.
Родившаяся в цирковой семье Гитана Леонтенко уже в возрасте девяти лет начала выступать в Цыганском цирковом коллективе. Ее мать — наездница и танцовщица, отец — воздушный гимнаст. Сама артистка стала известной танцовщицей на лошадях.
Она участвовала в представлениях Цыганского циркового коллектива и Московского цирка. Вместе с этим Леонтенко снималась в фильмах. Она дебютировала на экране в 1953 году в фильме «Арена смелых». Затем снялась в лентах «Соберите Венеру», «Чрезвычайное получение», «Старый знакомый» и многих других.
Но яркая карьера артистки закончилась так же быстро, как началась. Ей было 28 лет, когда она вышла замуж за актера Алексея Баталова. Спустя пять лет у них родилась дочь Мария. С появлением ребенка Леонтенко прекратила активные выступления.
Долгая и счастливая семейная жизнь закончилась в 2017 году — в день смерти любимого мужа и отца. После этого Леонтенко не раз рассказывала, что из-за сильного стресса начала терять зрения.
В последние месяцы Леонтенко почти не появлялась на публике. Ее здоровье сильно ухудшалось. Даже перед самой смерть она попала в больницу. Умерла 90-летняя артистка дома, рядом с любимой дочерью.
«Она в последнее время не очень хорошо видела, проблемы со здоровьем были, 90 лет все-таки. Перед смертью она попала в больницу. Но умерла уже дома. Жалко ее, конечно, но, вы сами понимаете, она все время дома сидела с дочкой, почти не выходила», — рассказал aif.ru друг семьи Владимир Иванов.
Прощание с артисткой пройдет в пятницу, 6 февраля.
«Прощание с артисткой пройдет 6 февраля. Ее похоронят на Преображенском кладбище Москвы. Похоронами занимается ее дочь Мария, через помощников», — добавил Иванов.
Легкий роман перерос в крепкий брак.
В 1953 году Алексей Баталов приехал в Ленинград для съемок картины «Большая семья». Там, во время одного из посещений цирка, он познакомился с 18-летней наездницей Гитаной Леонтенко.
Встреча, по воспоминаниям артистки, произошла в ресторане гостиницы «Европейская», где жили как киногруппа, так и гастролирующие артисты цирка, и молодой актер сразу привлек ее внимание.
Между ними начался роман, который сначала им обоим казался несерьезным. Лишь спустя десять лет после знакомства Баталов предложил Гитане стать его женой. Свадьба была скромной и прошла в съемной комнате на улице Горького (сейчас — Тверская) в Москве.
Примечательно, что с первой женой Ириной Баталов развелся за пять лет до нового брака. С первой супругой актер был знаком с детства. Они расписались едва Ирине исполнилось 18 лет. В 1955 году у них родилась дочь Надежда.
Но артист много времени уделял работе, и мало — семье. Супруги развелись, но уже тогда его вниманием завладела красавица Гитана.
Спустя много лет Леонтенко признавалась, что в юности не спешила обременять себя браком, однако встреча с Алексеем перевернула ее восприятие серьезных отношений. В первые годы после свадьбы они мало виделись: Баталов посвящал время съемкам, Леонтенко — представлениям.
Рождение дочери с серьезным заболеванием.
Жизнь супругов резко изменилась после рождения дочери Марии. Девочка с детства страдала детским церебральным параличом (ДЦП). Леонтенко все свое время посвящала дочери.
Родители занимались развитием дочери. Мария окончила школу и сценарный факультет ВГИК. Она выпустила несколько книг, по ее сценарию снят популярный сериал «Дом на Набережной». При этом она с трудом говорит и передвигается на инвалидной коляске.
После смерти Баталова в июне 2017 года Леонтенко всю себя посвятила дочери. Несмотря на постепенное ухудшение здоровья она постоянно находилась с дочерью. В последние месяцы — даже перестала выходить из дома.
Мария была единственным общим ребенком Баталова и Леонтенко. После смерти обоих родителей она осталась одна.
«Мария уже более-менее успокоилась после смерти матери. Она взяла организацию похорон на себя, через помощников этим занимается», — сообщил Иванов.
Марии Баталовой сейчас 58 лет.
Ранее стало известно о состоянии умершей актрисы Чиповской на последнем спектакле.