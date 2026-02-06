Любовь и смерть: как умирала ослепшая вдова Баталова Гитана Леонтенко

«Она в последнее время не очень хорошо видела, проблемы со здоровьем были, 90 лет все-таки. Перед смертью она попала в больницу. Но умерла уже дома. Жалко ее, конечно, но, вы сами понимаете, она все время дома сидела с дочкой, почти не выходила», — рассказал aif.ru друг семьи Владимир Иванов.