Мэр Иркутска передал ордена Мужества семьям пяти участников СВО

Памятные знаки семьям погибших вручил мэр Иркутска Руслан Болотов.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены Сергей Макаров, Андрей Басанец, Владимир Инешин, Владислав Сидельников и Сергей Теряев.
«Сегодня мы передаем государственные награды, которых удостоены наши земляки, павшие на поле боя. Они знали, на что идут, ответственно выбрали путь защищать Родину. Проявили то самое мужество, которое навеки запечатлено в названии ордена. Это признание от всей страны. Мы по-настоящему гордимся каждым героем. Награды — подтверждение родителям, что вырастили и воспитали достойных сыновей. Они значимы для жен, которые ждали и поддерживали, и детей — чтобы всегда помнили, какими отважными были их отцы. Мы не можем вернуть ребят, но обязаны сохранить и передать память о них», — сказал Руслан Болотов.
Мэр напомнил, что в областном центре увековечивают память военнослужащих, погибших в ходе СВО. На фасадах образовательных учреждений, где учились герои, награжденные орденами Мужества, устанавливают мемориальные доски. На сегодня их открыто 27.
Глава города также попросил родных бойцов поделиться воспоминаниями о них. Эти рассказы войдут в очередной том книги памяти «Иркутские герои специальной военной операции», сообщает пресс-служба мэрии.
Семьи бойцов получают различные виды социальной поддержки и помощи от администрации города и правительства региона, их сопровождают сотрудники структурных подразделений мэрии.