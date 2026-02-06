Мэр Иркутска передал ордена Мужества семьям пяти участников СВО

«Сегодня мы передаем государственные награды, которых удостоены наши земляки, павшие на поле боя. Они знали, на что идут, ответственно выбрали путь защищать Родину. Проявили то самое мужество, которое навеки запечатлено в названии ордена. Это признание от всей страны. Мы по-настоящему гордимся каждым героем. Награды — подтверждение родителям, что вырастили и воспитали достойных сыновей. Они значимы для жен, которые ждали и поддерживали, и детей — чтобы всегда помнили, какими отважными были их отцы. Мы не можем вернуть ребят, но обязаны сохранить и передать память о них», — сказал Руслан Болотов.