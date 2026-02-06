Жителя Приморья осудили на 15 лет за поджог сотовой станции

В августе 2024 года мужчина совершил поджог базовой станции сотовой связи. Следствие пришло к выводу, что действия носили умышленный характер и были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны, что повлекло значительный материальный ущерб оператору связи. После поджога мужчина получил вознаграждение в виде криптовалюты. В дальнейшем он провёл финансовые операции по её преобразованию и обмену, чтобы придать средствам легальный вид.