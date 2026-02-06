Ричмонд
Жителя Приморья осудили на 15 лет за поджог сотовой станции

Приморский краевой суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за диверсию на объекте связи, незаконную финансовую операцию с криптовалютой и неправомерный доступ к информации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.

Источник: Life.ru

В августе 2024 года мужчина совершил поджог базовой станции сотовой связи. Следствие пришло к выводу, что действия носили умышленный характер и были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны, что повлекло значительный материальный ущерб оператору связи. После поджога мужчина получил вознаграждение в виде криптовалюты. В дальнейшем он провёл финансовые операции по её преобразованию и обмену, чтобы придать средствам легальный вид.

«Получив за совершенную диверсию материальное вознаграждение в виде криптовалюты, совершил с ней финансовую операцию по её преобразованию, обмену в целях придания правомерного вида её владению», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в августе 2024 года осуждённый работал у одного из операторов сотовой связи. Используя служебный доступ, он незаконно получил данные об умерших абонентах и оказываемых им услугах. Следствие установило, что мужчина модифицировал информацию, оформлял электронные SIM-карты и передавал активаторы третьим лицам за вознаграждение.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначили 15 лет лишения свободы и штраф в размере 70 тыс. рублей. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск оператора связи и взыскал с осуждённого более 690 тыс. рублей в счёт возмещения ущерба. В доход государства конфисковали денежные средства и мобильный телефон. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина приговорили к девяти годам лишения свободы за попытку диверсии. По данным суда, молодой человек планировал поджечь военную авиационную технику, изучал территорию авиапредприятия и пытался склонить знакомых к участию в преступлении. Его противоправная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ.

