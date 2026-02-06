Как копятся дни отдыха во время ухода за ребенком — что нужно знать мамам

Работающие мамы сохраняют право на ежегодный оплачиваемый отпуск — в том числе дополнительный — даже в период ухода за ребёнком до трёх лет. Об этом напомнила ассистент кафедры гражданского права и патентный поверенный РФ Анна Покровская.
Во время декретного отпуска по уходу за ребёнком за сотрудницей продолжает накапливаться право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Стаж, дающий право на отпуск, не прерывается, даже если женщина не выходит на работу.
Это касается как основного отпуска (28 дней), так и дополнительного, если он положен, например, за работу во вредных условиях. Если до декрета сотруднице полагалось 35 дней отпуска в год, столько же будет «капать» и во время отпуска по уходу за ребёнком.
Вернувшись на работу, женщина может взять все накопленные дни сразу или распределить их по договорённости с работодателем, передает РИА «Новости».
Арсений Луговой.
