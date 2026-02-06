Ричмонд
Иркутские школьники побывали на экскурсии в музеях медуниверситета

Иркутск, НИА-Байкал — 4 февраля в Иркутском государственном медицинском университете прошли две профориентационные экскурсии для учащихся старших классов.

Источник: НИА Байкал

Они организованы департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации города. В мероприятиях приняли участие 18 девятиклассников школы № 24.

В анатомическом корпусе школьники смогли подробнее узнать о строении человеческого организма. В санитарно-гигиеническом корпусе им прочли лекцию об истории создания и традициях ИГМУ. Ребята не только познакомились с редкими экспонатами, но и изучили эволюцию медицинских инструментов и развитие науки.

Подобные экскурсии проходят в Иркутске еженедельно. Они направлены на раннюю профессиональную ориентацию и популяризацию медицинских специальностей среди выпускников, сообщает пресс-служба городской администрации.