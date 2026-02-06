Chevrolet Cobalt завелся после недели простоя в мороз −36 градусов в Аксу

Запуск с оговорками.
Запуск получился тяжелым, но успешным. Однако есть важный нюанс, который зрители сразу заметили: аккумулятор все это время находился дома, в тепле. В кадре автор идет из дома с АКБ и уже на улице ставит его под капот. Это серьезный бонус для зимнего пуска и напрямую влияет на результат.
Тем не менее, сам факт остается фактом — после недельного простоя на диком морозе мотор завелся. Правда, не без оговорок: двигатель долго прогревался, температура отображалась некорректно и появилась только после перезапуска системы.
Споры в комментариях.
В комментариях под видео развернулась привычная дискуссия — от технических советов до сравнений с другими машинами.
«Запомните, берете ключик и затягиваете клеммы на АКБ. От плохого контакта глючит электроника и блок управления», — написал пользователь Сергей Александрович.
«Надо было включить зажигание и подождать, чтобы бензонасос накачал давление, поэтому долго заводился», — отметил Net-e6w.
«Аккумулятор не заношу домой. Моя Kia Rio заводится каждый день в −30…-36», — поделился Валентин Юн из Петропавловска.
«У меня “Пассат” 92-го года за секунду заводится на любом морозе, находясь на улице под снегом. А что тут — “Кобальт” новая машина перед “Пассатом”, если не заводится, сдавай на металлолом», — экспертно заключил Зайын.
Другие пользователи указали на густое масло и возможные проблемы с термостатом. Были и более жесткие оценки, но без них в таких видео не обходится.
«Я бы не рискнул с незатянутыми клеммами по теплу заводить, а тут в мороз. Ну ты терминатор», — отметил zerber1150.
«Поставь платиновые или иридиевые свечи и не мучайся, и машину не мучай», — посоветовал Жанболат Нурлыбеков.
«Чушь это! Недавно прогретая, это видно по состоянию машины», — не поверил автору пользователь КУВАНДИКБАБАЕВ.
Сам автор подытожил просто: если есть возможность не мучить машину в сильный мороз, лучше дать ей постоять. Даже если автомобиль заводится, экстремальный холод все равно не проходит для техники бесследно.
