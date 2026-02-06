Эксперт Муртазин сказал, опасно ли отвечать на незнакомые зарубежные номера

Россияне нередко сталкиваются со звонками с неизвестных иностранных номеров. Опасно ли отвечать на такие номера, в беседе с aif.ru рассказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.
«Отвечать на номера из другой страны можно, потому что опасности от одного ответа быть не может. Если на том конце провода будут мошенники, а вы будете к этому подвоху готовы, то вас вряд ли обманут. Кроме того, с иностранного номера могут звонить ваши знакомые, которые приехали в другую страну», — пояснил эксперт.
По словам специалиста, россиянам не часто поступают звонки с зарубежных номеров.
«Частота таких звонков невысокая. Даже мне, с учетом моей работы, поступает всего 2−3 таких звонка за месяц. Сейчас обычно все звонят в мессенджерах или списываются там же. Если вы будете игнорировать звонки с иностранных номеров — это ваше дело, но ничего опасного при соблюдении минимальных правил цифровой гигиены они не несут», — отметил специалист.
