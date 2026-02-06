Известный актёр разнес фильм Бузовой и обвинил ТВ в насаждении бездарности

Российский актер Станислав Садальский резко высказался о новом фильме певицы Ольги Бузовой, поставив под сомнение как художественную ценность картины, так и сам факт участия артистки в кино. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Садальского, подобные проекты рассчитаны на неподготовленного зрителя и не имеют отношения к настоящему кинематографу. Он выразил недоумение тем, что Бузову стали называть актрисой, несмотря на отсутствие у нее профильного образования, и отдельно раскритиковал телеканал ТНТ, который вложил средства в производство фильма.
Артист заявил, что в медиапространстве, по его мнению, системно продвигаются второсортные фильмы, музыка и юмор. Он отметил, что подобный контент активно навязывается аудитории и оказывает влияние прежде всего на подростков.
Садальский призвал Министерство культуры РФ и администрацию президента обратить внимание на качество проектов, которые получают финансирование, в том числе из бюджетных источников, и дать оценку подобным инициативам.
Фильм рассказывает историю сценической звезды, которая по просьбе жениха вкладывает деньги в завод по производству пельменей. После этого героиня лишается всех средств, когда избранник исчезает с накоплениями. Помимо Бузовой, в картине снялись Владимир Яглыч, Волфганг Черни, Марина Федункив и другие актеры.
