В Башкирии продают конфискованные автомобили от 22,5 тысяч рублей

Согласно информации портала UfaTime.ru, среди лотов есть несколько моделей. Например, Lada 21124 и ВАЗ 21101 можно будет приобрести, начиная с 22,5 тысяч рублей. Opel Astra и еще одна Lada Kalina стартуют с 26 тысяч, а другая Kalina — с 29 тысяч. Самой дорогой в этом списке станет Lada Granta 2015 года выпуска с начальной ценой 58,9 тысячи рублей.