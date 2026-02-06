В большинстве рек Прикамья улучшилось качество воды

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил итоги оценки качества воды в реках и водохранилищах Прикамья. В прошлом году мониторинг провели в 32 наблюдательных пунктах на 18 водных объектах, включая три водохранилища. Оценку составили на основе проб и анализов в периоды половодья, межени и паводка.