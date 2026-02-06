В большинстве рек Прикамья улучшилось качество воды

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил итоги оценки качества воды в реках и водохранилищах Прикамья. В прошлом году мониторинг провели в 32 наблюдательных пунктах на 18 водных объектах, включая три водохранилища. Оценку составили на основе проб и анализов в периоды половодья, межени и паводка.
Исследование не выявило существенных изменений в качестве воды большинства рек Пермского края, отмечено улучшение качества воды. В связи с геологическими особенностями региона основными загрязняющими веществами по-прежнему остаются соединения марганца, меди и железа.
Положительная динамика качества воды зафиксировали в реках: Каме — в районе поселка Гайны, городов Соликамск, Березники и Добрянка, черте и ниже Перми; Вишере — в районе Красновишерска; Сылве — в районе Кунгура; Лысьве — в районе Лысьвы; Колве — в черте Чердыни; Большой Танып — в черте Чернушки.
«Мониторинг состояния водных объектов региона продолжат в 2026 году», — отметил краевой Минприроды.