ФБР заметило странную деталь в день смерти Эпштейна: это попало на видео

В опубликованных документах ФБР по делу Джеффри Эпштейна описывается запись с камеры наблюдения, где в день его смерти виден «силуэт в оранжевом», подходящий к его камере, передает CBS.
При анализе видеозаписей за ночь смерти Эпштейна в 2019 году следователи ФБР заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному ярусу, где находилась его камера. Эти данные содержатся в материалах Минюста США, опубликованных по делу.
Этот силуэт, поднимающийся по лестнице, мог, по версии следствия, принадлежать заключенному в тюремной робе, передает CBS.
Согласно заключительному отчету генпрокуратуры, около 22:39 неизвестный сотрудник службы безопасности поднялся по лестнице, а в 22:41 вновь попал в кадр.
Как писал ранее KP.RU, Эпштейн перед смертью назвал Владимира Зеленского авантюристом, играющим дешевую комедию.