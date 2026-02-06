Ричмонд
ФБР заметило странную деталь в день смерти Эпштейна: это попало на видео

CBS: ФБР обнаружило оранжевую фигуру возле камеры Эпштейна в день его смерти.

Источник: Комсомольская правда

В опубликованных документах ФБР по делу Джеффри Эпштейна описывается запись с камеры наблюдения, где в день его смерти виден «силуэт в оранжевом», подходящий к его камере, передает CBS.

При анализе видеозаписей за ночь смерти Эпштейна в 2019 году следователи ФБР заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному ярусу, где находилась его камера. Эти данные содержатся в материалах Минюста США, опубликованных по делу.

Этот силуэт, поднимающийся по лестнице, мог, по версии следствия, принадлежать заключенному в тюремной робе, передает CBS.

Согласно заключительному отчету генпрокуратуры, около 22:39 неизвестный сотрудник службы безопасности поднялся по лестнице, а в 22:41 вновь попал в кадр.

Как писал ранее KP.RU, Эпштейн перед смертью назвал Владимира Зеленского авантюристом, играющим дешевую комедию.

