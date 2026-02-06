Ричмонд
Одну из пострадавших в ДТП с грузовиком под Красноярском выпишут в пятницу

РИА Новости: пострадавшую в ДТП с грузовиком под Красноярском выпишут в пятницу.

Источник: РИА "ФедералПресс"

КРАСНОЯРСК, 6 фев — РИА Новости. Одну из трех пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в пятницу выписывают, юноша продолжает лечение в больнице, вторая девушка остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

«Девочка, 17 лет — состояние удовлетворительное, сегодня выписывается на амбулаторное лечение. Мальчик, 17 лет — вчера был прооперирован, продолжает стационарное лечение. Девочка, 17 лет… состояние крайней степени тяжести, нестабильное, с отрицательной динамикой, продолжается интенсивная терапия», — сказала собеседница агентства.

Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии были госпитализированы семь пострадавших. Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, одну из пострадавших борт санавиации доставил на лечение в Москву.