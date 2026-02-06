Арендодателей в одном из регионов РФ обяжут передавать данные о жильцах в МВД

В Свердловской области вводятся новые правила для владельцев жилья, сдающих его в аренду. Теперь они будут обязаны сообщать в полицию полные данные о своих квартирантах в течение суток. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что эта мера введена правительством региона в рамках дополнительных антитеррористических мероприятий, соответствующих федеральным рекомендациям. Согласно разъяснениям департамента информационной политики, собственники должны передавать в территориальные органы МВД ФИО, дату и место рождения жильцов, даты заезда и выезда, а также их фотографии. Сделать это можно по электронной почте. В правительстве пояснили, что ранее эту информацию передавали управляющие компании. Нарушение требований грозит владельцам жилья штрафами до двух тысяч рублей, передает «Ъ».
За проживание без регистрации в съемном жилье в другом регионе россиянам грозят штрафы до трех-пяти тысяч рублей, рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов Константин Трапаидзе.
