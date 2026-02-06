Арендодателей в одном из регионов РФ обяжут передавать данные о жильцах в МВД

Уточняется, что эта мера введена правительством региона в рамках дополнительных антитеррористических мероприятий, соответствующих федеральным рекомендациям. Согласно разъяснениям департамента информационной политики, собственники должны передавать в территориальные органы МВД ФИО, дату и место рождения жильцов, даты заезда и выезда, а также их фотографии. Сделать это можно по электронной почте. В правительстве пояснили, что ранее эту информацию передавали управляющие компании. Нарушение требований грозит владельцам жилья штрафами до двух тысяч рублей, передает «Ъ».