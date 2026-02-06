Ричмонд
Кнутов оценил вероятность передачи США Киеву секретного оружия против РФ

Трамп мзаявил о существовании секретного оружия под названием «Дезориентатор». Военный эксперт Кнутов оценил вероятность его передачи Украине.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru оценил вероятность передачи секретного оружия США, примененного американским спецназом при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Украине.

Напомним, Трамп в конце января 2026 года заявил о существовании оружия под названием «Дезориентатор» (в оригинале — The Discombobulator, что означает «приводить в замешательство» или «сбивать с толку»). По словам главы Белого дома, это устройство сыграло ключевую роль в операции в Каракасе.

Очевидцы описывали воздействие устройства как мощную «звуковую волну» или направленную энергию. Сообщалось, что у людей, попавших в зону его действия, возникали сильные головные боли (ощущение «взрыва внутри головы»), носовые кровотечения и тошнота. Кроме того, по оценкам специалистов, это оружие за счёт направленной энергии могло даже выжечь часть электроники в системе ПВО.

«Самое печальное, что американцы могут передать это оружие Украине для организации прорыва украинских войск на наиболее важных участках зоны СВО. Хотя, с другой стороны, это маловероятно: в США есть опасение об утечке информации или того, что это оружие может попасть в руки российских военных. Исходя из этих соображений, Трамп может побояться передавать его Киеву», — подытожил Кнутов.

Ранее Кнутов подробно рассказал об оружии, которое Соединенные Штаты применили при захвате Мадуро. Военный эксперт также сообщил, в какой стране американцы готовые его применить.

