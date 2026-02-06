Выдал дрожащий голос: что скрыла Лариса Долина в истории с квартирой

В сети появилась аудиозапись, которая стала ключевой деталью в громком деле о мошенничестве против российской певицы Ларисы Долиной.
Эксперт-психолог Сергей Ланг в эксклюзивной беседе с aif.ru проанализировал состояние артистки в момент, когда она пыталась перевести миллионы злоумышленникам. Его выводы раскрывают истинное состояние Долиной и всю цепь событий.
Голос тревоги: что услышал психолог на записи.
Аудиозапись, которая, как утверждается, зафиксировала разговор Долиной с сотрудницей банка, лишь сейчас стала достоянием общественности.
На ней слышно, как девушка-операционист пытается выяснить, действительно ли артистка по собственной воле переводит огромную сумму на другой счет. Певица уверенно подтверждает это и даже отмечает, что никаких подозрительных звонков ей не поступало.
«Долина во время разговора достаточно уверена в своих действиях, но при этом встревожена из-за того, что банк не переводит деньги. Ее убедили в том, что платеж необходимо совершить обязательно. Она при этом действует на эмоциях, но полностью уверена в своих действиях, поскольку считает их правильными», — отмечает психолог Сергей Ланг.
Этот парадокс — спокойная уверенность в катастрофически неправильном решении — и есть главный маркер психологического состояния.
Почему банк не смог остановить перевод.
Специалист делает еще один важный вывод: стандартные процедуры проверки в данном случае оказались неэффективными.
Вопрос сотрудницы о том, по своей ли инициативе клиентка совершает операцию, был изначально обречен. Ланг подчеркивает: «Заданный специалистом банка вопрос о том, по своей ли инициативе Долина хочет перевести деньги, заранее был провальным, поскольку в таких обстоятельствах человек абсолютно убежден, что поступает единственно правильным способом».
Эксперт критически оценивает уровень проверки: «Со стороны банка я не увидел серьезной проверки, которая могла бы обезопасить Долину от перевода денег мошенникам. Ее не спросили о цели перевода, о том, кто попросил перевести. То есть не было никаких уточняющих данных. В данном случае шансы ее отговорить были минимальны».
Хроника большого обмана: от телефона до продажи квартиры.
Напомним, что эта запись — лишь часть масштабной мошеннической схемы. Весной 2024 года Долиной позвонили преступники, представившись сотрудниками службы безопасности.
Они уговорили певицу перевести деньги на «защищенные» счета, якобы для их сохранения. После успеха первого этапа злоумышленники пошли дальше и убедили артистку в необходимости продать пятикомнатную квартиру в престижных Хамовниках, а вырученные наличные передать курьеру.
Покупательницей квартиры оказалась Полина Лурье, которая, как выяснилось, также была втянута в преступную схему. Долина пыталась через суд вернуть себе недвижимость, но после долгих разбирательств квартира осталась у новой владелицы.
Эта история показала, насколько продуманными и многоходовыми могут быть аферы, нацеленные на состоятельных людей.
Время на сомнения: как долго жертва выходит из-под контроля.
Психолог Сергей Ланг дает важное объяснение, почему остановить человека в такой ситуации почти невозможно в реальном времени.
Он указывает на необходимость «остывания»: «Добавлю, что когда человек полностью уверен в необходимости перевести деньги, должно пройти минимум два-три дня, чтобы он начал немного сомневаться, думать, анализировать».
Именно этого времени — нескольких суток на осмысление — мошенники своим давлением и искусственно созданной паникой своим жертвам не дают.