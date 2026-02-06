В Канске полицейские задержали водителя с фальшивыми правами, распечатанными на принтере

В ходе дальнейшей проверки правоохранители установили, что в феврале 2022 года мужчину осудили за повторное вождение в состоянии опьянения. Ему назначили 180 часов обязательных работ и лишения водительских прав на 1,5 года. Однако он не захотел законно восстанавливать удостоверения и заказал в интернете подделку за 15 000 рублей.