В Канске полицейские задержали водителя с фальшивыми правами, распечатанными на принтере

В пресс-службе ГУ МВД по краю уточнили, что 37-летний житель Канска с поддельными документами был задержан дорожными полицейскими в первую неделю нового года. Мужчина предъявил госавтоинспекторам поддельные права, а спустя пять минут уже объяснял, как они появились.
«Инспекторы ДПС сразу обнаружили в предоставленном документе фальсификат. Кроме визуальных признаков они выяснили, что фотография и данные в подделке действительно были настоящими. Но канскому автомобилисту принадлежало только изображение, а остальная информация — жителю Свердловской области. Как показали результаты исследования, документ напечатали на обычном принтере», — пояснили в полиции.
В ходе дальнейшей проверки правоохранители установили, что в феврале 2022 года мужчину осудили за повторное вождение в состоянии опьянения. Ему назначили 180 часов обязательных работ и лишения водительских прав на 1,5 года. Однако он не захотел законно восстанавливать удостоверения и заказал в интернете подделку за 15 000 рублей.
В отношении подозреваемого за приобретение и использование заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до одного года. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.