Родители учеников оценили организацию питания в школе № 77

«Мы действуем в рамках федерального законодательства и школьной правовой базы. Для этого у нас разработано Положение о родительском контроле, который включает в себя перечень мероприятий по оценке качества питания детей. Мамы и папы активно включаются в этот процесс. По итогам проверки они заполняют анкету и составляют протокол. Он размещается на сайте учебного заведения и доступен для просмотра всем желающим», — рассказала директор школы № 77 Любовь Пронина.