Родители учеников оценили организацию питания в школе № 77

Такие мероприятия проходят ежемесячно, в них участвуют по несколько представителей родительских комитетов младших, средних или старших классов.
В этот раз комиссия оценивала обед, состоящий из куриного супа, плова, капустного салата и морса. Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии, родители проверили соответствие цикличному меню, внешний вид, вкус, температуру и вес блюд, а также бракеражный журнал и санитарное состояние помещения столовой.
«Мы действуем в рамках федерального законодательства и школьной правовой базы. Для этого у нас разработано Положение о родительском контроле, который включает в себя перечень мероприятий по оценке качества питания детей. Мамы и папы активно включаются в этот процесс. По итогам проверки они заполняют анкету и составляют протокол. Он размещается на сайте учебного заведения и доступен для просмотра всем желающим», — рассказала директор школы № 77 Любовь Пронина.
Она отметила, что школьное меню разработано АО «Комбинат питания» в соответствии с санитарными нормами и утверждено руководством образовательного учреждения.
«По результатам проверки могу сказать, что организация питания детей отвечает всем требованиям, — прокомментировала мама ученика школы № 77 Анна Котегова. — Я как мама, конечно, переживаю за своего ребенка. Мне важно, чтобы в меню были разные блюда. Сегодня мы убедились, что дети получают свежую, здоровую и качественную пищу. Увидели, что ребята ели с удовольствием».