Российские военнослужащие ликвидировали пункты дислокации инженерных подразделений Вооружённых сил Украины в Белом Колодезе на сумском участке, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Потери украинских войск — до взвода. В частности, ликвидированы украинские офицеры.
«В Белом Колодезе комплексным ударом уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ. Противник потерял до взвода личного состава, в том числе офицеров», — говорится в сообщении.
Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, ва всех участках в Харьковской области интенсивно работают российская авиация и расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов, ликвидируя украинские позиции.
«Штурмовые подразделения Северян не сбавляют темпы наступления и при поддержке артиллерии и ТОСов продвинулись на нескольких участках. Противник оказывает ожесточённое сопротивление в обороне», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.