В Бодайбо начали подачу тепла в школы после коммунальной аварии

IrkutskMedia, 6 февраля. В Бодайбо продолжаются работы по ликвидации последствий крупной коммунальной аварии. Так, коммунальщики начали подачу теплоснабжения на территорию социальных учреждений. Кроме того, к сегодняшнему утру запущена сеть отдающего контура от котельной БМК. Об этом сообщил мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев в видеообращении, опубликованном сегодня в тг-канале (18+) районной администрации.
«Тепло подано уже на территорию школы № 3 и коррекционной школы. С 08.00 начинаем подключение двух этих социально важных объектов. Далее выходим на улицу Ремесленную и планируем подключить там дома к 13.00. Также собираемся начать работу на улице Садовой. Средства есть, бригады в полной готовности, работа продолжается», — подчеркнул Юмашев.
Параллельно с этим администрация города совместно с жилищной инспекцией проводит обходы жилых домов. Специалисты фиксируют, где до сих пор нет воды и тепла, а где жители используют альтернативные источники отопления. Эта сверка нужна, чтобы точнее определить границы зоны ЧС и круг пострадавших.
«Хочу поблагодарить всех людей, кто принимает участие в ликвидации данной аварии, это огромнейшая поддержка и помощь», — подчеркнул Евгений Юмашев.
Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. В результате ЧС более 1 тысячи человек остались без воды и тепла. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что продолжительные низкие температуры привели к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что специалисты непрерывно продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии.
Для этого были привлечены силы ведущих управляющих компаний Иркутска, которые помогают восстанавливать работу систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», ПАО «Полюс», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов. Также было принято решение о прокладке резервного водовода протяженностью 750 м и диаметром 100 мм.
По факту нарушения прав жителей было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии. Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей на человека.
Кроме того, следователи установили, что услуги теплоснабжения оказывает муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», учредителем которого является администрация Бодайбинского городского поселения. 30 января этого года из-за промерзания водовода была остановлена работа четырех котельных. В результате без отопления остались более 140 жилых домов — как индивидуальной застройки, так и многоквартирных.
В рамках расследования следователи осмотрели места происшествий, а также провели обыски в зданиях муниципального унитарного предприятия и администрации городского поселения. В ходе обысков были изъяты документы, касающиеся обслуживания и ремонта водовода холодного водоснабжения.
