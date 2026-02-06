Виталий Хоценко объявил о глобальном обновлении книжного фонда библиотек

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении более 8 млн рублей на обновление книжных фондов библиотек Омской области в 2026 году — год Культурной столицы России. Из этой суммы 7,2 млн рублей составляют федеральные средства, почти 1 млн — софинансирование из регионального бюджета.