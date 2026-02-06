Ричмонд
Виталий Хоценко объявил о глобальном обновлении книжного фонда библиотек

8 млн рублей распределят между всеми муниципалитетами региона для пополнения фондов художественной, научно-популярной и детской литературой.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении более 8 млн рублей на обновление книжных фондов библиотек Омской области в 2026 году — год Культурной столицы России. Из этой суммы 7,2 млн рублей составляют федеральные средства, почти 1 млн — софинансирование из регионального бюджета.

Средства распределены между всеми муниципалитетами. Новые издания поступят как в местные библиотеки, так и в крупнейшие учреждения регионального уровня. Всего в области действуют 753 библиотеки, включая два государственных учреждения.

Параллельно с пополнением фондов продолжается модернизация инфраструктуры. В рамках национального проекта «Семья» в 2026 году в регионе откроются еще две модельные библиотеки. Их общее число к концу года достигнет 28.

За последние пять лет на развитие библиотечной сети из федерального и областного бюджетов направлено около 50 млн рублей. Системное финансирование позволяет последовательно повышать доступность и качество культурных услуг для жителей всех районов Омской области.

