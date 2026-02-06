«Насыпали глину и уехали»: ремонт дороги за 40 млн тенге возмутил жителей села на западе Казахстана

Жители села Баскудук в Мангистауской области уже 20 лет страдают от отсутствия дорог. В селе проживают более 40 тысяч человек, которые устали месить грязь и день за днем стирать одежду.
Местная жительница Зауреш Сатканбаева выразила недовольство состоянием дорог. Она отметила, что несмотря на обещания асфальтирования, каждый год ситуация остается прежней. Грязь во дворах становится еще больше после дождей.
В прошлом году местный акимат выделил 40 миллионов тенге на ремонт дорог, но вместо современного покрытия улицы засыпали глиной, что только усугубило проблему.
Чиновники утверждают, что у них есть проект по благоустройству Баскудука, который уже одобрен. В этом году на дороги выделено 309 миллионов тенге, но этих средств хватит только на 6 километров улиц. Остальные дороги, вероятно, останутся без внимания из-за ограниченного бюджета.
Заместитель акима Баскудукского сельского округа Айбек Жангельдыулы пояснил, что проблема заключается в отсутствии генплана при строительстве села, что привело к несоответствию улиц государственным стандартам по ширине.