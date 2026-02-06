«Насыпали глину и уехали»: ремонт дороги за 40 млн тенге возмутил жителей села на западе Казахстана

Чиновники утверждают, что у них есть проект по благоустройству Баскудука, который уже одобрен. В этом году на дороги выделено 309 миллионов тенге, но этих средств хватит только на 6 километров улиц. Остальные дороги, вероятно, останутся без внимания из-за ограниченного бюджета.