За пять лет в собственность Омска было принято 3 000 объектов

«Как правило, о бесхозяйном или выморочном имуществе нам сообщают бдительные омичи. Далее мы проверяем эту информацию и собираем доказательную базу. Если речь идет о бесхозяйном объекте, мы проверяем сведения о нем в различных реестрах. Данные о выморочном имуществе, владелец которого умер, а наследников либо не оказалось, либо они отказались от наследства, запрашиваем в УМВД и органах ЗАГС», — пояснила Юлия Мамаева.