За пять лет в собственность Омска было принято 3 000 объектов

Заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Юлия Мамаева сообщила о работе, которую ведет город в отношении выморочного и бесхозного имущества. За пять лет город принял в муниципальную собственность более 3 тысяч таких объектов. Еще столько же находятся в работе сейчас.
«Как правило, о бесхозяйном или выморочном имуществе нам сообщают бдительные омичи. Далее мы проверяем эту информацию и собираем доказательную базу. Если речь идет о бесхозяйном объекте, мы проверяем сведения о нем в различных реестрах. Данные о выморочном имуществе, владелец которого умер, а наследников либо не оказалось, либо они отказались от наследства, запрашиваем в УМВД и органах ЗАГС», — пояснила Юлия Мамаева.
Если информация о бесхозном или выморочном статусе имущества подтверждается, объект ставится на муниципальный учет, а спустя время по решению суда принимается в муниципальную собственность. Срок принятия бесхозяйного или выморочного имущества в муниципальную собственность — от года до 2,5 лет.
Как пояснила Юлия Мамаева, в собственность города таким образом попадает самое разное имущество: объекты инженерной инфраструктуры и сети, здания и сооружения, движимое имущество, к которому относятся гаражи и НТО, земельные участки и садовые домики. При этом, как уточнила Юлия Мамаева, выморочными жилыми помещениями занимается департамент жилищной политики города.
Отдельно представитель департамента имущества остановилась на бесхозяйных коммунальных объектах и сетях.
«Это вопрос безопасности омичей и нормального снабжения коммунальными услугами, поэтому мы уделяем таким объектам особое внимание. После того как мы принимаем их в муниципальную собственность, они передаются либо в аренду, либо в оперативное управление ресурсоснабжающим организациям», — пояснила Мамаева.
К примеру, сейчас в работе по оформлению имущества в муниципальную собственность у департамента находятся 163 линии наружного освещения, 127 сетей водоснабжения, 273 сети водоотведения и 65 объектов теплоснабжения.
«Что касается остального имущества, то в первую очередь мы выясняем, нуждаются ли в нем муниципальные предприятия. Если да, закрепляем его за ними на праве оперативного управления, если нет объявляем торги на приватизацию или право аренды», — пояснила Юлия Мамаева.
Также заместитель директора профильного департамента напомнила, что сообщить о выморочном или бесхозном имуществе омичи могут в администрацию округа, где находится объект, либо непосредственно в департамент имущественных отношений.