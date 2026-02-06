От −18 до −3, снег и дождь: Какой будет погода в Ростовской области 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в Ростове-на-Дону после сильных заморозков днем потеплеет до −3 — −5 градусов. Подробно о погоде в Донской столице и по области рассказали в региональном гидрометцентре.
— В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков ждать не стоит, но на дорогах сохранится гололедица. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 метров в секунду, — уточнили синоптики.
В ночь на субботу, 7 февраля, температура воздуха составит −12 — −14 градусов. Осадков ждать не стоит, а вот гололедица на дорогах останется. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду.
По Ростовской области синоптики также предполагают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Местами возможен туман, утром — изморозь, а дороги скует гололедица.
— Ветер восточного направления задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем местами его порывы усилятся до 15 — 18. Дневные температуры составят −8 — −13 градусов, на юге региона — до −3.
В ночь на субботу, 7 февраля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. На западе области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер восточный и юго-восточный будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, местами достигнет 15 — 18. Температура воздуха в темное время суток в среднем составит −2 — −7 градусов, при прояснениях похолодает до −12, а на севере и востоке области — до −18 градусов.
