От −18 до −3, снег и дождь: Какой будет погода в Ростовской области 6 февраля

В ночь на субботу, 7 февраля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. На западе области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможен гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер восточный и юго-восточный будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, местами достигнет 15 — 18. Температура воздуха в темное время суток в среднем составит −2 — −7 градусов, при прояснениях похолодает до −12, а на севере и востоке области — до −18 градусов.