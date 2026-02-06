Красноярск снова примет участников Международной олимпиады по финансовой безопасности

Мероприятие состоится осенью 2026 года в краевой столице на базе Сибирского федерального университета.
В правительстве региона сообщили, что Михаил Котюков поставил задачи перед ответственными ведомствами, охватывающие не только проведение самих интеллектуальных состязаний, но и всю комплексную организацию масштабного события: обеспечение проживания, питания, безопасности, транспортной логистики, а также разработку насыщенной культурной и спортивной программы для участников.
Глава региона заявил, что финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске должен пройти на высшем уровне:
«Красноярскому краю во второй раз доверено принять финал Международной олимпиады по финансовой безопасности. Это не только высокая честь, но и большая ответственность. Мы обязаны провести мероприятие на самом высоком уровне. Прошу проработать возможности для интеграции олимпиады с другими молодежными событиями региона. Наша задача — не просто принять гостей, но и максимально вовлечь юных красноярцев, чтобы событие стало настоящим праздником знаний и возможностей для всей нашей молодежи».
Как отметил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, в этом году планируется расширить как географию финалистов, так и общее число участников олимпиады.
"География Олимпиады постоянно расширяется. В этом году финал традиционно объединит представителей разных стран и континентов. Школьники и студенты примут участие в образовательных, профессиональных, спортивных и культурных мероприятиях. Среди актуальных тем обсуждения — развитие новых технологий и международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности, борьба с мошенничеством и др. Отдельно отмечу события для экспертов, на которых будут рассматриваться вопросы развития антиотмывочных систем и в целом финансовой безопасности. Одним из таких мероприятий станет тематический форум, — пояснил Герман Негляд.
Добавим, что параллельно с подготовительной работой продолжается пригласительный этап олимпиады. Он проходит на образовательной платформе «Содружество» и открыт для всех желающих: школьников, студентов, а также их родителей, преподавателей и экспертов.
Этап продлится до 10 марта и позволит участникам познакомиться с форматом заданий по таким направлениям, как математика, информатика, обществознание, юриспруденция и информационная безопасность, а также получить сертификат для своего портфолио.