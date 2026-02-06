Красноярск снова примет участников Международной олимпиады по финансовой безопасности

«Красноярскому краю во второй раз доверено принять финал Международной олимпиады по финансовой безопасности. Это не только высокая честь, но и большая ответственность. Мы обязаны провести мероприятие на самом высоком уровне. Прошу проработать возможности для интеграции олимпиады с другими молодежными событиями региона. Наша задача — не просто принять гостей, но и максимально вовлечь юных красноярцев, чтобы событие стало настоящим праздником знаний и возможностей для всей нашей молодежи».