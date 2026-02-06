Куда сходить в выходные в Иркутске? День ежа, концерты и многое другое

Это история о прекрасной принцессе, которая задаёт женихам загадки и отправляет на казнь всех, кто не справился с ответами, и о полюбившем её принце в изгнании. Зрители увидят яркое праздничное представление: нарядные костюмы чистых цветов и столь же красочную монументальную разноуровневую декорацию.