Куда сходить в выходные в Иркутске? День ежа, концерты и многое другое

Самые интересные городские события грядущего уикенда.

Источник: IrkutskMedia.ru

Концерты, пластические спектакли и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.

День ежа в Иркутском зоосаде (0+)

Во многих странах в начале февраля по поведению животных стараются предсказать, какой будет весна— ранней или затяжной. В Иркутском зоосаде эту традицию поддерживают африканские ежи Снежинка и Ириска.

В этот день гости смогут не только понаблюдать за животными, узнать предсказания, но и принять участие в познавательных и творческих мероприятиях.

Концерт «Многоликий орган: от Баха до Хачатуряна» (6+)

Лауреат международных конкурсов, органист Сергей Буслов представляет программу, раскрывающую всю многогранность короля инструментов. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, призёр Парижского международного конкурса и победитель Всероссийского конкурса «Созвездие Баха», музыкант активно гастролирует по России и сотрудничает с ведущими оркестрами. Музыкант виртуозно соединяет в своем творчестве академическую традицию и современное прочтение.

В первом отделении концерта прозвучат монументальные произведения Баха и прелюдия француза Габриэля Пьерне. Второе отделение — это путешествие по эпохам в авторских транскрипциях органиста: от классического «Турецкого рондо» Моцарта до гипнотического «Палладио» Дженкинса, лирического «Одинокого пастуха» Ласта, страстных мелодий Пьяццоллы и огненного «Танца с саблями» Хачатуряна.

Мероприятие пройдет 7 февраля в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.

Спектакль «Юнона и Авось» (12+)

В спектакле заняты блестящие московские артисты — звёзды новой волны. Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» состоялась в далёком 1981 году, и вот уже 40 с лишним лет шоу гастролирует по стране.

Полная авторская версия рок-оперы Алексея Рыбникова — серьёзная новация в жанре мирового музыкального театра. Живое исполнение культовых песен, покоривших сердца миллионов слушателей по всему миру.

Мероприятие пройдет 7 февраля в 19.00 в ДС «Труд».

Мастер-класс по кофейной живописи (6+)

На занятии вы познакомитесь с одной из самых популярных и ароматных техник — кофе-арт. С использованием кофе, ванили и корицы вы освоите различные техники. А в качестве инструментов вы будете использовать привычную кисть, деревянную щепку и чайную ложку.

Под руководством мастера вы создадите необычный рисунок и получите массу удовольствия и положительных эмоций.

Мероприятие пройдет 8 февраля в 13.00 в Усадьбе Сукачёва.

Спектакль «Принцесса Турандот» (16+)

Это история о прекрасной принцессе, которая задаёт женихам загадки и отправляет на казнь всех, кто не справился с ответами, и о полюбившем её принце в изгнании. Зрители увидят яркое праздничное представление: нарядные костюмы чистых цветов и столь же красочную монументальную разноуровневую декорацию.

Мероприятие пройдет 8 февраля в 18.00 на Основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова.

Концерт ДиДюЛи (6+)

В рамках новой концертной программы музыканты исполнят абсолютно новые произведения, а также лучшие композиции, которые уже стали настоящей классикой инструментальной музыки.

Многообразие музыкальных инструментов, стилей и техник игры, живой звук, потрясающий свет, уникально срежиссированный для каждой композиции, поможет каждому зрителю погрузиться в магию волшебных мелодий маэстро и достичь музыкального дзена.

Мероприятие пройдет 8 февраля в 19.00 в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского.