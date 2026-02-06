Ученая предсказала, за сколько поколений на Марсе космонавты станут новым видом людей

Колонизация Марса может изменить человека гораздо сильнее, чем принято думать. Речь идет не только о технике и быте, но и о биологии. Профессор, доктор физико-математических наук, заведующая Лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева рассказала KP.RU, за сколько поколений на Марсе космонавты станут новым видом людей.
«Сила тяжести — это единственный физический фактор, который оставался постоянным на протяжении всей истории существования Земли. Менялось магнитное поле, состав атмосферы, температура, влажность и т.д. А сила тяжести не менялась и мы не знаем, какова ее роль в эволюционном процессе», — поделилась эксперт.
В качестве примера ученая привела эксперименты с мухами-дрозофилами. После полетов в космос они давали потомство. Ученые сейчас смотрят, что у них изменилось в генах, какие мутации произошли.
«Возможно мы внешне не увидим каких-то глобальных изменений, но столкнемся с огромным количеством изменений на уровне того, как проявляют себя гены. Те кто родятся, допустим, на Марсе — смогут ли они вернуться на Землю? Смогут ли на ней жить?» — пояснила специалист.
Напомним, Илон Маск завершает строительство сверхтяжелой многоразовой ракеты Starship. Он заявил, что первую пилотируемую миссию на Марс планирует отправить уже в 2029 году.