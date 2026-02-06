В Госдуме предложили ввести маркировку покупок для борьбы с поддельными отзывами

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому новые законы, ухудшающие налоговое положение граждан и бизнеса, будут вступать в силу только через год после публикации. Предлагаемый механизм предполагает, что любые законы, вводящие новые налоги, повышающие ставки или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, будут вступать в силу не ранее чем через год после публикации. Этот срок, по мнению авторов инициативы, нужен людям и бизнесу для спокойной адаптации, пересмотра планов и изменения системы учёта без работы в авральном режиме.