В Госдуме предложили ввести маркировку покупок для борьбы с поддельными отзывами

По словам депутата, не менее 30—40 процентов отзывов на крупных цифровых платформах могут носить признаки недостоверности или искусственного происхождения.
«В интернете открыто торгуют фальшивыми отзывами. Сайты и десятки Telegram-каналов за деньги накручивают тысячи поддельных оценок. Они дают инструкции, как обмануть модерацию площадок. Это системный бизнес, который приносит прибыль и разрушает доверие миллионов покупателей», — уточнила парламентарий.
Более двух третей россиян перед покупкой читают отзывы, доверяя им почти как советам близких. Об этом сообщают ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение». Однако Высшая школа экономики подсчитала, что 30−40% отзывов на крупных платформах — фейк или заказ. Особенно страшно, когда речь идёт о лекарствах и медицинских товарах. Ложная похвала или искусственный негатив могут прямо навредить здоровью людей.
Лантратова направила обращения в ФАС России, Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор РФ. Депутат просит провести проверку, дать правовую оценку и применить все возможные меры, вплоть до блокировки таких ресурсов.
«Фальшивые отзывы — это недобросовестная конкуренция и прямое введение потребителей в заблуждение. Пора остановить этот обман. Честный рейтинг — основа нормальной цифровой торговли», — заключила парламентарий.
