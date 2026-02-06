Ричмонд
В Госдуме предложили ввести маркировку покупок для борьбы с поддельными отзывами

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась в ФАС, РКН и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность проведения мониторинга и правовой оценки деятельности интернет-ресурсов, предлагающих услуги по накрутке отзывов и рейтингов, а также сообщить о возможности применения мер реагирования, предусмотренных действующим законодательством, включая ограничение доступа к таким ресурсам, направление требований хостинг-провайдерам и администраторам площадок, а при наличии оснований передачу материалов в иные уполномоченные органы. Документы оказались в распоряжении Life.ru.

Источник: Life.ru

По словам депутата, не менее 30—40 процентов отзывов на крупных цифровых платформах могут носить признаки недостоверности или искусственного происхождения.

«В интернете открыто торгуют фальшивыми отзывами. Сайты и десятки Telegram-каналов за деньги накручивают тысячи поддельных оценок. Они дают инструкции, как обмануть модерацию площадок. Это системный бизнес, который приносит прибыль и разрушает доверие миллионов покупателей», — уточнила парламентарий.

Более двух третей россиян перед покупкой читают отзывы, доверяя им почти как советам близких. Об этом сообщают ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение». Однако Высшая школа экономики подсчитала, что 30−40% отзывов на крупных платформах — фейк или заказ. Особенно страшно, когда речь идёт о лекарствах и медицинских товарах. Ложная похвала или искусственный негатив могут прямо навредить здоровью людей.

Лантратова направила обращения в ФАС России, Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор РФ. Депутат просит провести проверку, дать правовую оценку и применить все возможные меры, вплоть до блокировки таких ресурсов.

«Фальшивые отзывы — это недобросовестная конкуренция и прямое введение потребителей в заблуждение. Пора остановить этот обман. Честный рейтинг — основа нормальной цифровой торговли», — заключила парламентарий.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому новые законы, ухудшающие налоговое положение граждан и бизнеса, будут вступать в силу только через год после публикации. Предлагаемый механизм предполагает, что любые законы, вводящие новые налоги, повышающие ставки или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, будут вступать в силу не ранее чем через год после публикации. Этот срок, по мнению авторов инициативы, нужен людям и бизнесу для спокойной адаптации, пересмотра планов и изменения системы учёта без работы в авральном режиме.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

