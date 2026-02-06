Тест: Считаете себя знатоком кино СССР? Попробуйте угадать все 7 фильмов про музыкантов!

Музыка всегда была душой советского кино. В ней было всё: от гениальных композиторов до уличных джазменов. С помощью музыки двигался сюжет, раскрывались характеры, она становилась настоящим героем на экране. Мы выбрали 7 культовых картин, где музыка и музыканты играют ключевые роли. Ваша задача — угадать их только по одному кадру. Но сможете ли вы войти в те самые 5% настоящих ценителей? Проверьте свою киноэрудицию!
