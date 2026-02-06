Ричмонд
Россиянам напомнили о необходимости утренней и вечерней чистки зубов

Зубы необходимо чистить два раза в день, при этом вечерней гигиене следует уделять больше внимания.

Зубы необходимо чистить два раза в день, при этом вечерней гигиене следует уделять больше внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста-стоматолога Минздрава России, академика РАН Олега Янушевича.

По словам специалиста, стандартные рекомендации для пациентов остаются неизменными — чистка зубов должна проводиться утром и вечером. Утренняя процедура носит в первую очередь гигиенический характер и нужна для очищения полости рта после сна.

Янушевич уточнил, что утреннюю чистку можно проводить недолго — в течение одной-двух минут. Этого достаточно для удаления налета, образовавшегося за ночь.

Вечерняя чистка, отметил стоматолог, требует более тщательного подхода. В течение дня на поверхности зубов накапливается налет после приема пищи, и именно вечером его необходимо максимально удалить, чтобы снизить риск развития кариеса и заболеваний десен.

