Россиянам напомнили о необходимости утренней и вечерней чистки зубов

Зубы необходимо чистить два раза в день, при этом вечерней гигиене следует уделять больше внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста-стоматолога Минздрава России, академика РАН Олега Янушевича.
По словам специалиста, стандартные рекомендации для пациентов остаются неизменными — чистка зубов должна проводиться утром и вечером. Утренняя процедура носит в первую очередь гигиенический характер и нужна для очищения полости рта после сна.
Янушевич уточнил, что утреннюю чистку можно проводить недолго — в течение одной-двух минут. Этого достаточно для удаления налета, образовавшегося за ночь.
Вечерняя чистка, отметил стоматолог, требует более тщательного подхода. В течение дня на поверхности зубов накапливается налет после приема пищи, и именно вечером его необходимо максимально удалить, чтобы снизить риск развития кариеса и заболеваний десен.
