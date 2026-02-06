На 8 миллионов рублей закупят книг в библиотеки Омской области в текущем году

Масштабное обновление библиотечных фондов произойдет в Омской области в 2026 году. На закупку новой литературы направлено 7,2 млн рублей федеральных средств и почти 1 млн рублей из областного бюджета.
Как заявили в правительстве омской области, финансирование будет распределено между 753 библиотек для пополнения фондов современной художественной, научно-популярной и детской литературы. Новые книги поступят как в муниципальные библиотеки, так и в ключевые учреждения регионального уровня — Омскую государственную областную научную библиотеку имени А. С. Пушкина и Областную библиотеку для детей и юношества. Также в ведомстве отметили, что в Омской области в этом году запланировано открытие еще двух модельных библиотек.
Ранее КП-Омск сообщала, что местные библиотеки демонстрируют крайнюю неэффективность своего содержания — опрос омичей показал, что регулярно посещают библиотеки лишь 11% жителей региона.