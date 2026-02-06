Почему зачатие в космосе невозможно: ученая назвала главные трудности

Вопрос зачатия в космосе оказался сложнее, чем кажется на первый взгляд. Профессор, доктор физико-математических наук и заведующая Лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева рассказала KP.RU, какие факторы мешают нормальному оплодотворению в условиях невесомости.
«Возможно, нарушается взаимодействием клеток друг с другом. Структуры, которые отвечают за деление клеток, за правильное распределение генетического материала, могут по-другому работать в условиях невесомости. В 80-е годы большинство этих исследований были неудачными, то есть не удалось получить у крыс зачатия. Возможно, это было связано с техническими сложностями эксперимента — он был слишком сложным для исполнения на орбите», — пояснила Огнева.
Когда японские ученые запустили на МКС двухклеточный эмбрион, он уже начал свою программу развития, то есть самая важная фаза прошла на Земле. Полного цикла зачатия в невесомости пока не проводили, и она сомневается, что стоит ставить такую задачу для человека.
«Я не вижу смысла создавать эмбрион в условиях невесомости или условиях другой силы тяжести. Мы прекрасно можем сделать эмбрион, что называется, в пробирке на Земле и отвезти на Марс или куда нам будет надо», — отметила специалист.
