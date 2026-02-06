Почему зачатие в космосе невозможно: ученая назвала главные трудности

«Возможно, нарушается взаимодействием клеток друг с другом. Структуры, которые отвечают за деление клеток, за правильное распределение генетического материала, могут по-другому работать в условиях невесомости. В 80-е годы большинство этих исследований были неудачными, то есть не удалось получить у крыс зачатия. Возможно, это было связано с техническими сложностями эксперимента — он был слишком сложным для исполнения на орбите», — пояснила Огнева.