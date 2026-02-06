Удар где не ждали: раскрыт подземный центр управления в Киеве

Ростовская область периодически подвергается масштабной атаке с воздуха. 5 февраля системы ПВО отразили удар более трёх десятков вражеских беспилотников в 12 муниципалитетах. К сожалению, атака не обошлась без жертв: в Батайске осколком был ранен водитель грузовика, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали. Что стоит за этими атаками, откуда они координируются и как Россия может нанести ответный удар? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии для aif.ru ответил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.