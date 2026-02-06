Удар где не ждали: раскрыт подземный центр управления в Киеве

Ростовская область периодически подвергается масштабной атаке с воздуха. 5 февраля системы ПВО отразили удар более трёх десятков вражеских беспилотников в 12 муниципалитетах. К сожалению, атака не обошлась без жертв: в Батайске осколком был ранен водитель грузовика, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали. Что стоит за этими атаками, откуда они координируются и как Россия может нанести ответный удар? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии для aif.ru ответил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Дальность в полторы тысячи километров: география угрозы.
Комментируя недавние события, генерал Липовой сразу обозначил масштаб технологической угрозы. Он подчеркнул, что киевский режим получил от западных спонсоров возможности, позволяющие наносить удары далеко вглубь российской территории.
«На сегодняшний день у киевского режима есть дроны с радиусом действия до полутора тысяч километров. Эти беспилотники поставляются странами НАТО, Израилем и Швецией. Учитывая их дальность, несложно догадаться, откуда они могут быть запущены по Ростовской области: любая точка в радиусе полутора тысяч километров позволяет наносить целенаправленные удары как по приграничным регионам России, так и по отдельным целям в глубине территории», — отметил Липовой.
Такие возможности, по словам генерала, кардинально меняют оперативную обстановку, требуя от системы обороны постоянной готовности к отражению атак с самых неожиданных направлений.
«Говорит одно, а делает другое»: политический контекст атак.
Сергей Липовой обратил особое внимание на то, что террористические атаки на гражданские объекты происходят на фоне якобы ведущихся переговоров. По его мнению, это раскрывает истинные намерения киевского руководства.
«Несмотря на то, что сейчас по урегулированию украинского конфликта ведутся переговоры, и каждая сторона стремится продемонстрировать мировому сообществу намерение прекратить боевые действия, киевский режим говорит одно, а делает другое. Он предпринимает все усилия, чтобы сорвать переговорный процесс, поскольку мир на Украине ему не нужен», — уверен Липовой.
Генерал дал жёсткую оценку стратегии властей в Киеве, которые, по его словам, готовы вести войну «до последнего украинца», стремясь тем самым продлить свою агонию. Он убеждён, что мирное соглашение станет началом конца для нынешнего режима.
«Как только будет сделан первый реальный шаг к подписанию мирного соглашения, нынешний режим падет. Несложно догадаться, что с Зеленским могут сделать его собственные граждане. Поэтому он делает всё, чтобы сорвать переговоры и продолжать террористические атаки на гражданские объекты приграничных территорий Российской Федерации», — сказал Липовой.
«Единый мозговой центр» под Киевом: взгляд на командный пункт дронов.
Но где же находится пульт управления этой угрозой? Отвечая на этот ключевой вопрос, генерал Липовой указал на столицу Украины. Он сообщил, что в Киеве существует отдельное управление беспилотной авиации, которое и является мозговым центром всех атак.
«Существует отдельное управление беспилотной авиации противника. Оно находится в Киеве в составе ВСУ. Очевидно, что именно оттуда поступают все команды и там разрабатываются планы нанесения ударов по городам России. При этом все структуры находятся под жестким контролем их “хозяев” — кураторов из Великобритании и НАТО, тех, кто поставляет беспилотники», — сказал Липовой.
Генерал добавил, что с 2014 года Киев находится под внешним управлением, и все действия ВСУ, включая применение дронов, жёстко контролируются извне для достижения максимальной эффективности в интересах Запада.
Подземный бункер и «Орешник» наготове: чем ответит Россия.
Учитывая стратегическую важность такого объекта, командование ВСУ, по логике, приняло меры для его защиты. Сергей Липовой предположил, где именно может скрываться этот центр.
«Учитывая стратегическую важность подобных объектов — центров принятия решений, откуда поступают команды на передовую, такой центр по БПЛА располагается под землей», — констатировал генерал-майор.
Однако это не делает его неуязвимым. Герой России дал понять, что Вооружённые Силы РФ обладают всем необходимым арсеналом для нейтрализации даже самых защищённых подземных целей. Для этого достаточно точно вычислить его местоположение.
«У нас есть “Орешник”, есть глубинные бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с самолётов, и многое другое, что разорвет подземные бункеры ВСУ», — заключил Сергей Липовой.
Это заявление звучит как прямой и недвусмысленный ответ на эскалацию со стороны Киева. Оно указывает на то, что Россия не только отслеживает источники угрозы, но и имеет конкретные планы по их ликвидации в случае необходимости, обладая для этого современным высокоточным оружием, способным поражать укреплённые подземные объекты.