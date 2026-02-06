Два человека погибли в результате удара ВМС США по судну в Тихом океане

21 января Вооруженные силы США захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря. Об этом в социальной сети X сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM). В заявлении командования говорится, что судно было задержано без происшествий утром при поддержке Министерства внутренней безопасности. Этот шаг, по заявлению американской стороны, направлен на то, чтобы «добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях и в надлежащей координации».