Два человека погибли в результате удара ВМС США по судну в Тихом океане

Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане, предположительно связанному с наркоторговлей, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США в социальной сети X.
Согласно официальному заявлению, оперативная группа по приказу командующего нанесла удар по цели в восточной части Тихого океана.
— Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика, — объяснили в ведомстве.
Погибшими стали двое гражданских лиц на борту судна. Никто из американских военных в ходе операции не пострадал. Обстоятельства инцидента и национальная принадлежность судна уточняются.
21 января Вооруженные силы США захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря. Об этом в социальной сети X сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM). В заявлении командования говорится, что судно было задержано без происшествий утром при поддержке Министерства внутренней безопасности. Этот шаг, по заявлению американской стороны, направлен на то, чтобы «добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях и в надлежащей координации».