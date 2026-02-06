В центре Челябинска начнется эвакуация машин, которые мешают автобусам

В Челябинске возле дома № 5 по улице Воровского (напротив ТРК «Урал») запретят остановку и стоянку машин. Как сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства, до 25 февраля установят запрещающие знаки, а также знаки, предупреждающие о работе эвакуатора. После монтажа знаков машины нарушителей начнут забирать на спецстоянку.