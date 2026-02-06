Скользко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможны гололед, слабая метель и туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха опустится до 0..-6°С, по северо-востоку столбик термометра покажет −7…-9°С.
В Минске в пятницу прогнозируется облачная погода. Временами пройдет снег, вероятность осадков составляет более 90%, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Дневная температура воздуха составит в белорусской столице −4…-6°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Народные приметы на 6 февраля
Православные в этот день вспоминают блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Миласскую. В народном календаре эту дату называют Ксения Полузимница или Аксиньин день.
В северных регионах на 6 февраля приходилась середина зимы, отсюда и пошло прозвище святой.
Народные приметы:
если в этот день облака видны на светлом небе, погода будет хорошей;
метель в этот день указывала на то, что весна будет поздней, а редкие облака, летящие высоко над землей, — к ранней весне;
облака движутся быстро — к похолоданию;
на небе много звезд — в ближайшие дни потеплеет, а если мало — будет непогода.