Скользко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в пятницу

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Гололед ожидается местами по Беларуси в пятницу, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.

Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможны гололед, слабая метель и туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха опустится до 0..-6°С, по северо-востоку столбик термометра покажет −7…-9°С.

В Минске в пятницу прогнозируется облачная погода. Временами пройдет снег, вероятность осадков составляет более 90%, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Дневная температура воздуха составит в белорусской столице −4…-6°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Народные приметы на 6 февраля

Православные в этот день вспоминают блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Миласскую. В народном календаре эту дату называют Ксения Полузимница или Аксиньин день.

В северных регионах на 6 февраля приходилась середина зимы, отсюда и пошло прозвище святой.

Народные приметы:

если в этот день облака видны на светлом небе, погода будет хорошей;

метель в этот день указывала на то, что весна будет поздней, а редкие облака, летящие высоко над землей, — к ранней весне;

облака движутся быстро — к похолоданию;

на небе много звезд — в ближайшие дни потеплеет, а если мало — будет непогода.